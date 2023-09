Mortal Kombat 1 wycieka! Do sieci trafiła lista postaci i gameplay ze Switcha

Kilka dni temu jeden z twórców Mortal Kombat 1 zapowiedział, że nadchodząca odsłona popularnej serii bijatyk to „dopiero początek” nowej historii. Do premiery nowej produkcji NetherRealm Studios zostały nieco ponad dwa tygodnie. Wygląda jednak na to, że niektórym graczom udało się uzyskać dostęp do wspomnianego tytułu. Do sieci wyciekły bowiem materiały prezentujące pełną listę postaci dostępnych w Mortal Kombat 1 oraz fragment rozgrywki z wersji na Nintendo Switch.

Mortal Kombat 1 wycieka do sieci. Pełna lista postaci i gameplay z wersji na Nintendo Switch

Jeden z użytkowników forum Reddit postanowił pokazać, jak Mortal Kombat 1 prezentuje się na Nintendo Switch. Krótki fragment rozgrywki zapowiada, że nadchodząca produkcja NetherRealm Studios nie prezentuje się najlepiej na wspomnianej platformie. Głównym problemem – o którym wspomina również sam autor nagrania – jest płynność animacji, która pozostawia wiele do życzenia. Wideo znajdziecie pod tym adresem.