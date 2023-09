Mortal Kombat 1 to „dopiero początek” nowej historii – zapowiadają twórcy

Narracyjnie Mortal Kombat 1 jest trampoliną. To pierwszy krok na tej drodze. Oczywiście zobaczymy więc, jak postacie będą się rozwijać i zmieniać. Będą się dziać różne rzeczy, ale to nie koniec. To dopiero początek. Mamy więc nadzieję, że będzie to coś, co będzie ewoluować w miarę rozwoju wydarzeń – zapowiedział Ciancolo.