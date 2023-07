Mortal Kombat 1 – najnowszy trailer potwierdza kolejnych bohaterów z DLC

Mortal Kombat 1 będzie pełne znanych i lubianych bohaterów, a o części postaci mogliśmy usłyszeć już wcześniej. NetherRealm Studios oddało w ręce graczy nowy trailer, na którym możemy zobaczyć kolejnych trzech bohaterów. Trafią oni do gry wraz z popremierowym DLC Kombat Pack.

Kogo zobaczymy w Mortal Kombat 1?

Jak możemy zobaczyć na wideo, w Mortal Kombat 1 pojawią się Homelander z The Boys, Omni-Man z Invincible i Peacemaker z Peacemaker i The Suicide Squad. Te trzy postacie dołączą do grona bohaterów, których ujawniono już wcześniej, a byli to Quan Chi, Ermac i Takeda.



Zachęcamy również do zapoznania się z najnowszym trailerem, na którym bliżej zaprezentowano, jak w akcji będą się sprawować Li Mei, Tanya i Baraka. Premiera Mortal Kombat 1 zbliża się wielkimi krokami, więc w najbliższym czasie fani serii powinni spodziewać się natłoku materiałów promujących grę.



Na koniec przypomnijmy, że Mortal Kombat 1 zmierza na PC, PlayStation 5, Xbox Series X/S i Nintendo Switch. Premiera zaplanowana jest na 19 września 2023 roku. Zainteresowanych zachęcamy również do zapoznania się z oficjalnymi wymaganiami sprzętowymi nadchodzącej odsłony serii Mortal Kombat.