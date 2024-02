Mortal Kombat 1 już za kilka dni otrzyma wyczekiwaną przez wielu graczy funkcję

Zgodnie z przekazanymi informacjami cross-play w Mortal Kombat 1 dostępny będzie bowiem na komputerach osobistych (Steam i Epic Games Store) oraz konsolach PlayStation 5 i Xbox Series X/S. Wspomniana funkcja nie pojawi się niestety na Nintendo Switch. Więcej informacji na temat przyszłotygodniowej aktualizacji mamy natomiast otrzymać na początku przyszłego tygodnia.

Na koniec przypomnijmy, że Mortal Kombat 1 dostępne jest na komputerach osobistych oraz na konsolach PlayStation 5, Xbox Series X/S i Nintendo Switch. Jeśli natomiast jesteście ciekawi naszej opinii na temat najnowszej produkcji NetherRealm Studios, to zapraszamy Was do lektury: Recenzja Mortal Kombat 1 - od początku nie zawsze znaczy od zera…