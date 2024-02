Mortal Kombat 1 – John Cena wkracza do gry. Zobacz zwiastun

Informowaliśmy Was już o tym, że Mortal Kombat 1 już za kilka dni otrzyma wyczekiwaną przez wielu graczy funkcję. To jednak nie koniec nowości, które zmierzają do bijatyki od NetherRealm Studios i Warner Bros. Games.

John Cena jako Peacemaker w Mortal Kombat 1

Już wkrótce graczom udostępniona zostanie możliwość rozgrywki nową postacią, a będzie nią Peacemaker, któremu głosu i podobizny użycza aktor John Cena. W pierwszej kolejności – od 28 lutego – w wojownika wcielić się będą mogli posiadacze Zestawu Kombat. Reszcie graczy DLC udostępnione zostanie 6 marca.