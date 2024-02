Mortal Kombat 1 dostał wyczekiwaną funkcję. Ruszył również kolejny sezon Inwazji

Jak informowaliśmy kilka dni temu, do Mortal Kombat 1 zmierzała wyczekiwana przez wielu graczy funkcja. Wraz z najnowszą aktualizacją bijatyka doczekała się pożądanej opcji, jednak to nie wszystko, co przygotowali dla nas twórcy. W grze ruszył bowiem również czwarty sezon Inwazji.

Mortal Kombat 1 z wyczekiwaną przez graczy funkcją

Jak informuje opis najnowszej aktualizacji Mortal Kombat 1, do gry została dodana funkcja cross-playu. Poza wsparciem dla rozgrywki międzyplatformowej naprawiono również całą listę błędów i wprowadzono poprawki między innymi do trybu Inwazji. Jeśli jednak chodzi o cross-play, należy zaznaczyć, że będzie on dostępny jedynie dla użytkowników PC, PlayStation 5 i Xboxów Series X/S, bez uwzględnienia Nintendo Switch. Poza wsparciem dla rozgrywki międzyplatformowej naprawiono również całą listę błędów i wprowadzono poprawki między innymi do trybu Inwazji. Jeśli jednak chodzi o cross-play, należy zaznaczyć, że będzie on dostępny jedynie dla użytkowników PC, PlayStation 5 i Xboxów Series X/S, bez uwzględnienia Nintendo Switch.

Dodatkowo w Mortal Kombat 1 ruszył czwarty sezon Inwazji. Tym razem gracze będą musieli stawić czoła całej armii Ultra Mileen. Dostępna jest nowa mapa i sprzęt do odblokowania, a także kolejne skórki dla Liu Kanga, Kenshiego, Reiko, Smoke’a, Li Mei, Mileeny i nie tylko. Udostępniony został również zwiastun najnowszego sezonu wspomnianego trybu.