Moon Studios świętuje sukces Ori and the Blind Forest. Przed laty debiutujące studio postawiło wszystko na jedną kartę

Dziewięć lat temu debiutowało Ori and the Blind Forest. Jego twórcy świętują teraz sukces, ale przed laty postawili wszystko na jedną kartę.

W 2015 roku na rynku pojawiła się gra Ori and the Blind Forest, która momentalnie stała się wielkim hitem. Za jej powstanie odpowiada studio Moon Studios, raczkujące dopiero na rynku i wydało swoją pierwszą grę przy wsparciu Microsoftu. Dzisiaj są ogromne powody do świętowania, ale twórcy wspominali, że na starcie niepowodzenie mogło zakończyć się bankructwem. Przed laty stawiali na jedną kartę, a dzisiaj mają na koncie 10 mln sprzedanych egzemplarzy obu gier.

Ori and the Blind Forest i Ori and the Will of the Wisps – 10 mln sprzedanych egzemplarzy

Wydane w 2015 roku Ori and the Blind Forest zachwyciło graczy wspaniałą historią oraz pierwszorzędnym wykonaniem. Pięć lat później zostało wydane Ori and the Will of the Wisps, które zostało przyjęte równie entuzjastycznie. Od tamtego czasu obie gry ukazały się na Switchu i także tam, sprzedały się rewelacyjnie.