No Rest for the Wicked na rozgrywce. Twórcy serii Ori pokazują walkę z bossem

Na koniec przypomnijmy, że No Rest for the Wicked powstaje z myślą o komputerach osobistych oraz konsolach PlayStation 5 i Xbox Series X/S. Gra ma zadebiutować we wczesnym dostępie w drugim kwartale 2024 roku. Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami już 1 marca Moon Studios zaprosi graczy na dokładną prezentację nowego action-RPG.