Monster Hunter World to największy hit Capcomu. Ujawniono nowe wyniki sprzedaży

Jak wspomnieliśmy wyżej, Monster Hunter World jest najpopularniejszą produkcją w historii Capcomu. Na drugim miejscu z wynikiem 14,2 miliona egzemplarzy znajduje się natomiast Monter Hunter Rise. Podium zamyka natomiast Resident Evil 2 Remake, które do 31 grudnia 2023 roku osiągnęło sprzedaż na poziomie 13,6 miliona sztuk.

Na koniec przypomnijmy, że Monster Hunter World zadebiutowało na w 2018 roku na komputerach osobistych oraz konsolach PlayStation 4 i Xbox One. Grę można uruchomić również na PlayStation 5 i Xbox Series X/S w ramach kompatybilności wstecznej. Jeśli natomiast jesteście ciekawi naszej opinii na temat wspomnianego tytułu, to zapraszamy Was do lektury: Polowanie czas zacząć - recenzja Monster Hunter: World.