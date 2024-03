Monkey Man na efektownym fragmencie. Rozróba w kuchni niczym w Johnym Wicku

To będzie mocny kandydat do tytułu najlepszego akcyjniaka tego roku.

Monkey Man to jeden z najlepiej zapowiadających się filmów akcji, które swoją premierę mają w 2024 roku. Jako że Lionsgate opóźnił premierę Balleriny na przyszły rok, któraś produkcja musi godnie zastąpić Johna Wicka i zaproponować widzom efektowne sceny akcji z zapierającą dech choreografią walk. Wygląda na to, że tym filmem będzie właśnie Monkey Man, czyli debiut reżyserski Deva Patela, który gra również główną rolę. Do sieci trafił nowy materiał, który prezentuje jedną ze scen akcji.