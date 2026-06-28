Minęło 30 lat od najbardziej kontrowersyjnego epizodu kultowej serii science fiction. Stacja miała z tym odcinkiem duży problem

To najbardziej przerażający epizod z całego serialu.

Z Archiwum X przez lata udowadniało, że serial o niewyjaśnionych zjawiskach nie musi ograniczać się wyłącznie do kosmitów i rządowych spisków. Produkcja Chrisa Cartera potrafiła w jednym tygodniu opowiadać o wielkiej mitologii, w kolejnym skręcać w stronę czarnej komedii, a jeszcze później proponować widzom klasyczny horror. To właśnie format pojedynczych spraw sprawił, że Mulder i Scully mogli trafiać na duchy, demony, kulty, seryjnych morderców oraz istoty, których nie dało się łatwo zaszufladkować. Wśród tych historii jedna do dziś uchodzi jednak za szczególnie niepokojącą. Z Archiwum X – odcinek z czwartego sezonu do dziś uchodzi za najbardziej przerażający Mowa o odcinku Home, czyli drugim epizodzie czwartego sezonu, który został wyemitowany w 1996 roku. Po trzech dekadach wciąż trudno wskazać bardziej makabryczną i bezkompromisową historię w całym Z Archiwum X. Co istotne, nie był to odcinek związany z głównym wątkiem serialu, lecz samodzielna opowieść, która zamiast paranormalnej tajemnicy postawiła na coś znacznie bardziej przyziemnego, a przez to wyjątkowo trudnego do zapomnienia.

Już w momencie premiery Home wywołał ogromne poruszenie. Był pierwszym odcinkiem Z Archiwum X poprzedzonym ostrzeżeniem dla widzów ze względu na drastyczną treść. Jako jedyny w całej historii serialu otrzymał również kategorię TV MA. Stacja Fox zdecydowała się nawet tymczasowo wycofać go z emisji powtórkowych. W oryginalnym okresie nadawania serialu pokazano go ponownie tylko raz, w Halloween 1999 roku. Fabuła odcinka zaczyna się od śledztwa w sprawie śmierci niemowlęcia z poważnymi wadami genetycznymi. Mulder i Scully szybko odkrywają, że dziecko zostało pogrzebane żywcem na terenie należącym do braci Peacocków, rodziny żyjącej w skrajnie odizolowanym, zaniedbanym domu, który wygląda tak, jakby czas zatrzymał się w nim wiele dekad wcześniej. Im dalej agenci zagłębiają się w sprawę, tym bardziej przerażający obraz wyłania się z ich dochodzenia.

GramTV przedstawia:

Okazuje się, że narodziny dziecka były skutkiem wielopokoleniowego kazirodztwa. Sami bracia Peacockowie również mierzą się z poważnymi deformacjami, a rodzina podtrzymywała swój ród, wykorzystując własną matkę. Kobieta, uznawana przez otoczenie za zmarłą po wypadku samochodowym, w rzeczywistości żyła, była sparaliżowana czterokończynowo i przetrzymywana w domu przez swoich synów. To właśnie ten wątek sprawił, że Home przekroczył granicę typowego telewizyjnego horroru. Siła odcinka wynikała nie tylko z samego tematu, ale też z realizacji. Znaczna część akcji rozgrywała się w ciemnym, klaustrofobicznym domu Peacocków, a przemoc pokazano w sposób dużo bardziej dosadny niż zazwyczaj w Z Archiwum X. Nawet charakterystyczne rozmowy Muldera i Scully, zwykle łagodzące napięcie ironią, tutaj miały znacznie cięższy, bardziej gorzki ton. Najbardziej niepokojące było jednak to, że Home prawie całkowicie rezygnował z nadprzyrodzonego wyjaśnienia. Mulder zwykle szukał w badanych sprawach elementu paranormalnego i bardzo często miał rację. Tym razem źródłem grozy nie byli kosmici, mutanty ani mistyczne zjawiska, lecz ludzie. Jedynym detalem zbliżającym historię do klasycznego archiwum X był fakt, że członkowie rodziny Peacocków nie odczuwali bólu. Nie tłumaczyło to jednak ich zachowania, a jedynie wzmacniało poczucie, że widz ogląda coś wyjątkowo wynaturzonego. Z Archiwum X wielokrotnie kończyło swoje historie w sposób niejednoznaczny, ale Home nie dawał widzowi nawet pozornej ulgi. Po brutalnej konfrontacji Mulder i Scully nie odnosili pełnego zwycięstwa, a finał pozostawiał po sobie bardziej dyskomfort niż satysfakcję. Właśnie dlatego, mimo jedenastu sezonów, dwóch filmów pełnometrażowych i serialu pobocznego, ten odcinek wciąż pozostaje jednym z najmocniejszych dowodów na to, że największy horror w świecie Z Archiwum X nie zawsze przychodził z kosmosu.

Radosław Krajewski Ogarniacz wszystkiego co związane z pracą newsroomu.

Większość wolnego czasu spędzam na oglądaniu filmowych nowości i nadrabianiu zaległych seriali.