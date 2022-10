Minecraft Legends z przybliżoną datą premiery. Opublikowano też nowy gameplay

Jeśli czekacie na zapowiedzianą podczas czerwcowego Xbox & Bethesda Games Showcase grę Minecraft Legends, to mamy dla Was kilka interesujących informacji. W trakcie wczorajszego wydarzenia Minecraft Live zaprezentowano kinowy zwiastun stworzony na silniku produkcji, ale to nie koniec atrakcji, ponieważ twórcy ujawnili również, kiedy możemy spodziewać się premiery wspomnianego tytułu.

Minecraft Legends zadebiutuje wiosną 2023 roku

Zgodnie z przekazanymi informacjami, Minecraft Legends ma zadebiutować na rynku wiosną 2023 roku. Niestety na dokładną datę premiery musimy jeszcze nieco poczekać. Na pocieszenie zaprezentowano jednak nowe fragmenty rozgrywki, dzięki którym zainteresowani mogą sprawdzić, jak Minecraft Legends prezentuje się w akcji. Zarówno gameplay, jak i wspomniany wyżej kinowy zwiastun znajdziecie na dole wiadomości.