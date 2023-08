Milionowy pozew przeciwko Apple za film Tetris

Krzysztof Żołyński

Apple został pozwany za film Tetris. Zgodnie z pozwem, redaktor naczelny Gizmodo, Dan Ackerman, twierdzi, że streamer ukradł książkę, którą napisał na temat słynnej gry.

Ackerman domaga się odszkodowania w wysokości co najmniej sześciu procent budżetu filmu, na łączną kwotę prawie 5 milionów dolarów. Film Apple TV+ przedstawia historię sprzedawcy oprogramowania Henka Rogersa, granego przez Tarona Egertona, który odkrywa grę Tetris, stworzoną przez radzieckiego programistę. W 1988 roku wybiera się on do Związku Radzieckiego, aby zaprezentować grę publiczności na całym świecie.

Na długo przed powstaniem filmu (2016 r.), Dan Ackerman dokładnie opisał podróż Rogersa The Tetris Effect: The Game That Hypnotized The World. Książka ukazuje proces powstawania gry i walkę prawną o globalne prawa licencyjne. Apple pozwane do sądu za film Tetris Dla Ackermana jest to wystarczające podobieństwo, aby pozwać Apple. Kiedy powstawała jego książka, próbował nawiązać współpracę z właścicielami praw do gry, ale firma odmówiła zawarcia umowy i wystosowała do dziennikarza list, w którym żądała, żeby porzucił projekt.

