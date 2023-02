Mieliście dość Ashley w Resident Evil 4? Remake powinien to naprawić

W ostatnich dniach nie możemy narzekać na brak wiadomości związanych z Resident Evil 4 Remake. Do sieci trafił bowiem obszerny gameplay, a także materiał poświęcony prezentacji przeciwników. Okazuje się jednak, że to nie koniec informacji dotyczących wspomnianej produkcji. Capcom postanowił bowiem podzielić się również szczegółami na temat zmian, których w odświeżonej wersji doczeka się Ashley.

Remake Resident Evil 4 sprawi, że gracze spojrzą na Ashley nieco bardziej przychylnie

Sposób, w jaki córka prezydenta Stanów Zjednoczonych była wykorzystywana podczas rozgrywki w oryginalnej wersji Resident Evil 4, był dla wielu graczy źródłem irytacji. Nic więc dziwnego, że deweloperzy postanowili wprowadzić kilka kluczowych zmian, za których sprawą – miejmy nadzieję – fani spojrzą na Ashley nieco bardziej przychylnym okiem.



Yasuhiro Ampo i Kazunori Kadoi – reżyserzy gry – w trakcie rozmowy z serwisem Game Informer podzielili się szczegółami na wspomniany temat. Deweloperzy podkreślili, że ukrywanie córki prezydenta Stanów Zjednoczonych w różnych miejscach w momentach, w którym Leon walczył z oponentami, wygląda dziś „śmiesznie”. Opisanego elementu zabraknie więc w odświeżonej wersji.



W Resident Evil 4 Remake Ashley będzie zawsze podążać za głównym bohaterem. Użytkownicy będą natomiast mogli poprosić nastolatkę, by ta trzymała się blisko lub zachowała dystans. Ponadto córka prezydenta Stanów Zjednoczonych nie będzie posiadać własnego paska życia, ale po otrzymaniu kilku ciosów zostanie ogłuszona, a wówczas otrzymanie kolejnych obrażeń może spowodować jej śmierć.



Deweloperzy zaznaczają także, że Ashley wciąż będzie mogła zostać porwana, a gracze będą musieli wówczas odzyskać dziewczynę z rąk odpowiedzialnego za to oponenta. Jednocześnie Capcom chciał, by wspomniana postać stała się dużo bardziej przydatna podczas samej rozgrywki. Dlatego też córka prezydenta Stanów Zjednoczonych okaże się pomocna podczas rozwiązywania różnego rodzaju zagadek środowiskowych.



Deweloperzy ujawnili również, że powrót do wcześniej odwiedzonych lokacji w obecności Ashley sprawi, że gracze będą mogli dotrzeć do miejsc, które przedtem były niedostępne. W nadchodzącym remake’u nastolatka ma być także „trochę poważniejsza”.