Midsummer Fire Festival powrócił do World of Warcraft. Na graczy czekają nowe atrakcje i płonące wyzwania

W świecie World of Warcraft zrobiło się wyjątkowo gorąco za sprawą powrotu corocznego wydarzenia Midsummer Fire Festival. Festiwal trwa już teraz i potrwa do 5 lipca zarówno w “głównej” wersji gry, jak i w World of Warcraft Classic.

Trwa Midsummer Fire Festival w World of Warcraft

Jak co roku, wydarzenie oferuje specjalne zadania związane z ogniem, zachęcające graczy do odwiedzania płonących ognisk i udziału w sezonowych aktywnościach rozsianych po całym Azeroth. Tegoroczna edycja przynosi jednak również kilka nowości dla graczy korzystających z głównej wersji World of Warcraft. Jedną z największych atrakcji są nowe zadania powietrzne, podczas których gracze przemierzają stare kontynenty, wysłuchując opowieści i historii związanych ze światem gry.