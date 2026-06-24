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Midsummer Fire Festival powrócił do World of Warcraft. Na graczy czekają nowe atrakcje i płonące wyzwania

Mateusz "Gucio1846" Kapusta
2026/06/24 16:50
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Gracze World of Warcraft mają pełno gorących atrakcji dzięki Midsummer Fire Festival.

W świecie World of Warcraft zrobiło się wyjątkowo gorąco za sprawą powrotu corocznego wydarzenia Midsummer Fire Festival. Festiwal trwa już teraz i potrwa do 5 lipca zarówno w “głównej” wersji gry, jak i w World of Warcraft Classic.

World of Warcraft
World of Warcraft

Trwa Midsummer Fire Festival w World of Warcraft

Jak co roku, wydarzenie oferuje specjalne zadania związane z ogniem, zachęcające graczy do odwiedzania płonących ognisk i udziału w sezonowych aktywnościach rozsianych po całym Azeroth. Tegoroczna edycja przynosi jednak również kilka nowości dla graczy korzystających z głównej wersji World of Warcraft. Jedną z największych atrakcji są nowe zadania powietrzne, podczas których gracze przemierzają stare kontynenty, wysłuchując opowieści i historii związanych ze światem gry.

Powraca także starcie z bossem Ahune, a uczestnicy wydarzenia mogą zdobyć zupełnie nowego wierzchowca w postaci malowanego roca. Dodatkowo przygotowano nowe osiągnięcia frakcyjne oraz kolejne elementy transmogryfikacji, pozwalające wzbogacić wygląd swoich bohaterów. Przy okazji startu wydarzenia Blizzard opublikował również humorystyczne ostrzeżenie dla uczestników festiwalu:

GramTV przedstawia:

Ostrzeżenie: bawicie się ogniem na własne ryzyko. Zabawa z ogniem może skończyć się poparzeniem. Ogień jest gorący. Miłość jest płonącym ogniem. Prosimy, nie wpadajcie w krąg ognia. W przypadku pożaru zatrzymaj się, współpracuj i słuchaj… a następnie padnij na ziemię i turlaj się. Życzymy odpowiedzialnej zabawy podczas Midsummer Fire Festival.

Midsummer Fire Festival to jedno z najdłużej organizowanych wydarzeń sezonowych w World of Warcraft i od lat cieszy się dużą popularnością wśród graczy. Tegoroczna edycja wzbogacona o nowe zadania i nagrody daje kolejny powód, by ponownie odwiedzić Azeroth i oddać się ognistej zabawie przed zakończeniem wydarzenia 5 lipca.

Źródło:https://massivelyop.com/2026/06/22/world-of-warcrafts-midsummer-fire-festival-calls-out-to-the-party-pyros-in-the-house/

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World of Warcraft: Midnight
World of Warcraft Midsummer Fire Festival
Mateusz "Gucio1846" Kapusta

Dziennikarz, lektor, zawodnik eSportowych mistrzostw świata eMotoGP :)

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tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112