Microsoft szykuje się na targi gamescom 2024. Xbox zaprezentuje ponad 50 gier

Gracze będą mieli okazję zagrać m.in. w takie tytuły jak Age of Mythology: Retold, Diablo 4: Vessel of Hatred czy STALKER 2.

Microsoft zapowiedział, że na stoisku Xbox na gamescom 2024 znajdzie się ponad 50 tytułów od Xbox Game Studios, Blizzard, Bethesda, a także partnerów zewnętrznych . Amerykańska firma przygotuje 240 stanowisk do grania, a także specjalne ścianki do zdjęć oraz sale kinowe, w których będą prezentowane nadchodzące produkcje. Jakie gry amerykańska firma pozwoli przetestować uczestnikom targów w Kolonii?

Wczoraj informowaliśmy, że uczestnicy gamescom 2024 będą mieli okazję zagrać w STALKER 2: Heart of Chornobyl . Okazuje się jednak, że na stoisku marki Xbox pojawi się dużo więcej atrakcji. Microsoft rozpoczął bowiem odliczanie do tegorocznej edycji targów w Kolonii i ujawnił, co przygotował na wspomniane wydarzenie.

Zgodnie z przekazanymi informacjami na gamescom 2024 gracze będą mogli zagrać w takie tytuły jak Diablo IV: Vessel of Hatred, Towerborne, Fallout 76: Milepost Zero, Age of Mythology: Retold i „wiele więcej”. We wspomnianych salach kinowych odbędą się natomiast „ekskluzywne prezentacje” takich gier jak Avowed, Indiana Jones i Wielki Krąg, a także Starfield: Shattered Space. To jednak nie koniec atrakcji.

Jak wspomnieliśmy wyżej, na stoisku Xbox na gamescom 2024 pojawi się również możliwość ogrania nadchodzących tytułów od partnerów zewnętrznych Microsoftu. Amerykańska firma pozwoli uczestnikom targów w Kolonii sprawdzić nie tylko wspomnianą już na początku wiadomości grę STALKER 2: Heart of Chornoby, ale także m.in. takie produkcje jak Star Wars Outlaws, ARK 2 czy Warhammer 40,000: Space Marine 2. Nie zabraknie też strefy Indie Selects.