Microsoft świętuje 40. urodziny Worda. Od MS-DOS do sztucznej inteligencji

25 października 1983 r., Multi-Tool Word, czyli pierwsza wersja programu, została wydana dla Xenix i MS-DOS. Szczyciła się wsparciem myszy, czego w tym czasie brakowało większości programów MS-DOS, jak również obsługą 16-bitowej grafiki i trybu tekstowego.

Pierwotny Word nie stał się sukcesem, ponieważ jego interfejs znacznie różnił się od Wordstar, który w tamtym czasie dyktował warunki na rynku edytorów tekstu i to do niego były porównywane wszelkie nowości. Mimo pierwotnego niepowodzenia, Microsoft stale ulepszał swój produkt i tak dotrwał on aż do ostatniej wersji DOS. W 1993 roku pojawił się Word 6.0, który był całkowitą rewolucją, gdyż wyposażono go w mechanizm autokorekty i autoformatowania.

Tak naprawdę o sukcesie Worda przesądziło pojawienie się i popularyzacja systemu Windows. To sprawiło, że w pierwszym kwartale 1996 r. do Microsoft Word należało 80% światowego rynku edytorów tekstowych.

Microsoft Word świętuje 40. urodziny

W wydaniu systemu Windows 95 Microsoft rozpoczął nazewnictwo Worda nawiązujące do roku premiery i tak działo się do 2021 r., kiedy wymyślono zmianę nazwy na Office 365.