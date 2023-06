Microsoft planował więcej przejęć. Na liście kandydatów m.in. CD Projekt RED

Gigant z Redmond miał na celowniku nie tylko Activision Blizzard.

Federalna Komisja Handlu cały czas stara się zablokować przejęcie Activision Blizzard przez Microsoft. Trwający obecnie proces nieustannie dostarcza nam natomiast interesujących informacji związanych z amerykańską firmą. Gigant z Redmond – jak się okazuje – miał na celowniku nie tylko wydawcę serii Call of Duty. Jednym z głównych celów amerykańskiej firmy miała być bowiem również SEGA. Microsoft chciał przejąć nie tylko Activision Blizzard. Dokument zdradza plany firmy Federalna Komisja Handlu podczas ostatniego przesłuchania przedstawiło poufny dokument, z którego dowiadujemy się, że Microsoft miał przygotowaną obszerną listę studiów oraz wydawców do potencjalnego przejęcia. The Verge przedstawiło natomiast wiadomość z listopada 2020 roku, w której Phil Spencer – szef Xboxa – zwracał się do Satyi Nadelli i Amy Hood, czyli odpowiednio dyrektora generalnego i dyrektora finansowego Microsoftu, z prośbą o rozpoczęcie działań mających na celu przejęcie firmy SEGA.

Spencer argumentował, że SEGA może pochwalić się „zrównoważonym portfolio gier”, które pomogłoby przyspieszyć rozwój Xbox Game Pass. Do przejęcia ostatecznie nie doszło, ale w listopadzie 2021 roku Microsoft poinformował o nawiązaniu współpracy z japońskim wydawcą. Natomiast od jakiegoś czasu w usłudze giganta z Redmond regularnie pojawiają się produkcje wspomnianej firmy. W wewnętrznych dokumentach Microsoftu z 2021 roku SEGA wciąż wskazywana jest jednak jako główny cel do przejęcia. We wspomnianym miejscu wymieniono także kilku innych kandydatów. Na liście amerykańskiej firmy znajdziemy bowiem m.in. IO Interactive, Zyngę czy też Bungie. Druga z wymienionych firm w styczniu ubiegłego roku padła łupem Take-Two Interactive. Kilka miesięcy później twórcy serii Destiny dołączyli natomiast do rodziny PlayStation Studios.

Szczególnie interesująco prezentuje się jednak opracowana przez Microsoft lista ponad 100 deweloperów i wydawców, którym przyglądała się amerykańska firma. Wśród kandydatów do przejęcia przez giganta z Redmond znajdziemy bowiem m.in. takie studia jak CD Projekt RED, Crytek, From Software, People Can Fly, Remedy Entertainment czy też Techland, a także firmy pokroju 505 Games, Paradox Interactive oraz Devolver Digital. Microsoft miał jednak zredukować wspomnianą listę, na której ostatecznie znalazło się 17 głównych kandydatów do przejęcia. Na celowniku amerykańskiej firmy miała pozostać SEGA oraz Paradox Interactive oraz m.in. takie studia jak People Can Fly, Remedy Entertainment, Crytek, Larian Studios czy też Playdead.