Michael Mann: Chcę to zrobić. Powstanie prequel słynnej Gorączki. Adam Driver przejmie rolę Roberta DeNiro?

Dobrze poinformowane źródła donoszą, że równolegle trwają rozmowy z Adamem Driverem. Aktor ten miałby zagrać Neila McCauleya, a więc zastąpić Roberta De Niro. Z racji upływu lat i faktu, że kolejna Gorączka będzie prequelem wydaje się to oczywistym rozwiązaniem. Jeśli tak by się stało, to Driver spotka się z Mannem na planie po raz drugi. Poprzednio współpracowali przy filmie Ferrari.

W tej chwili nie ma informacji, kto miałby zastąpić drugiego króla ekranu i wcielić się w rolę Vincenta Hanny, którego w oryginalnej Gorączce zagrał Al Pacino. Swego czasu powiedział on, że widzi w tej roli Timothée Chalameta. Kto wie, być może takie namaszczenie przez mistrza wystarczy do otrzymania angażu?