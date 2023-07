Dlaczego Adam Driver nie zagra w Fantastycznej Czwórce? Aktor miał jeden powód

Pod koniec maja wydawało się, że po wielu miesiącach oczekiwań obsada Fantastycznej Czwórki nareszcie została wybrana. Ale zaledwie miesiąc później pojawiły się doniesienia, że ze względu na zbyt wysokie oczekiwania dotyczące wynagrodzenia, Marvel zdecydował się nie zatrudniać Adama Drivera oraz Margot Robbie w głównych rolach i poszukać aktorów, przy których mogliby zaoszczędzić na gaży. Teraz dziennikarz Jeff Sneider w podcaście The Hot Mic poinformował, że to nie kwestie finansowe zdecydowały o rezygnacji z Drivera, ale to sam aktor postanowił odrzucić tę rolę z konkretnego powodu.