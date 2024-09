Michael Keaton jest najlepszym Batmanem? Odpowiedź aktora zaskakuje

Michael Keaton potwierdził coś, o czym wszyscy wiedzieli od lat. To on jest najlepszym Batmanem.

W cyklu Wired dostępnym na YouTubie, w którym celebryci odpowiadają na pytania wygenerowane przez Google, aktor w typowy dla siebie sposób odpowiedział na pytanie dotyczące jego słynnej kreacji Batmana. Na pytanie dlaczego to właśnie on jest najlepszym Batmanem, aktor nieskromnie odrzekł:

Och, bo jestem

Choć rola Batmana przypadała już takim tuzom jak Christian Bale, Val Kilmer czy George Clooney, to właśnie występ Michaela Keatona u Tima Burtona uważa się za najlepiej oddający specyfikę Człowieka-nietoperza. Co jednak ciekawe, fani nie od razu pokochali go w tej roli. Na samym początku aktor zmagał się z hejtem, nie wszystkim bowiem podobało się, że został zaangażowany do wykreowania tak ikonicznej postaci. Niedawno aktor (podczas odsłaniania gwiazdy Tima Burtona na Alei Gwiazd Hollywood) miał okazję ustosunkować się do tej nagonki, która w rezultacie przeistoczyła się w coś bardzo pozytywnego.