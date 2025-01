Michael C. Hall wróci jako Dexter. Szykujcie się na kolejny krwawy rozdział jego przygód

Fani Dextera mają powody do radości. Michael C. Hall, odtwórca roli kultowego seryjnego mordercy, ogłosił na Instagramie powrót serialu w nowym sezonie zatytułowanym Dexter: Resurrection. Produkcja jest już w przygotowaniu, choć szczegóły fabuły pozostają na razie nieznane. Wiadomo jednak, że Dexter Morgan żyje i ma się dobrze, mimo że wydarzenia z Dexter: New Blood mogły sugerować coś zupełnie innego.

Michael C. Hall wróci jako Dexter

W kontekście nowego sezonu warto wspomnieć o prequelu Dexter: Original Sin, który niedawno zadebiutował na SkyShowtime. Pierwszy odcinek rzucił światło na niektóre tajemnice związane z losem Dextera, dając widzom małą przewagę w oczekiwaniu na rozwój tej historii. W Dexter: Resurrection pojawią się też znajome twarze – David Zayas powróci jako Angel Batista, a James Remar wcieli się ponownie w Harry’ego Morgana. Warto przypomnieć, że (licząc reboot i prequel) Dexter: Resurrection będzie już jedenastą odsłoną przygód tego policyjnego speca od krwi.