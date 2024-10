Michael Bay nakręci nowy akcyniak. Po ponad 20 latach ponownie spotka się z tą gwiazdą

Twórca Transformers i Ambulansu znalazł swój kolejny projekt, którym zajmie się w najbliższych latach. Michael Bay wyreżyseruje nowy film akcji dla Netflixa zatytułowany Fast and Loose. Największą atrakcją produkcji będzie główna gwiazda widowiska, którą został Will Smith. Ostatni raz Smith współpracował z reżyserem w Bad Boys II z 2003 roku. Panowie znów będą mieli okazję stworzyć razem film i to po ponad dwudziestu latach od ich ostatniego wspólnego dzieła.

Fast and Loose to pierwszy wspólny projekt Michaela Baya i Willa Smitha po ponad dwudziestu latach

Will Smith niedawno zrezygnował z udziału w thrillerze Sugar Bandits. To zrodziło spekulacje, jaki będzie jego następny projekt. Okazuje się, że to Fast and Loose, nad którym pieczę będzie sprawować właśnie Michael Bay.