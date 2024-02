Metro Exodus obchodzi 5. urodziny. Twórcy chwalą się wynikami sprzedaży

Ciężko w to uwierzyć, ale od premiery gry Metro Exodus minęło już pół dekady!

Jak podaje serwis VGChartz . Deweloperzy podzielili się tą wiadomość na oficjalnym profilu marki Metro na Twitterze/X. Aktualnie studio 4A Games skupia się nad produkcją spin-offu pod tytułem Metro Awakening, które jest tworzone z myślą o wirtualnej rzeczywistości. Co ciekawe, twórcy potwierdzili również, że seria otrzyma nową główną odsłonę – aczkolwiek dodali, że premiera nastąpi, gdy tytuł będzie na to po prostu gotowy. Trochę pewnie poczekamy.

Metro Exodus pierwotnie ukazało się dokładnie pięć lat temu, 15 lutego 2019 roku, i zostało wówczas udostępnione na komputerach osobistych oraz konsolach PlayStation 4 i Xbox One. Dziś, 15 lutego 2024 roku, produkcja obchodzi więc swoje kolejne urodziny – z tej okazji deweloperzy ze studia 4A Games pochwalili się naprawdę niezłymi wynikami sprzedaży.

Na koniec przypomnijmy, że Metro Exodus jest dostępne na PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One i Xbox Series X/S. Serdecznie zapraszamy do lektury naszej recenzji: Pociąg do postapokalipsy – recenzja gry Metro Exodus.