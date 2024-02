Metro 4 cały czas powstaje. 4A Games pracuje nad kolejną główną odsłoną serii

O nowej odsłonie serii Metro od 4A Games po raz ostatni mieliśmy okazję usłyszeć w styczniu 2023 roku. Deweloperzy opisali wówczas, jak rozpoczęta w 2022 roku inwazja wojsk rosyjskich na Ukrainę wpłynęła na produkcję. Zespół zapowiedział także, że wspomniane wydarzenia znajdą swoje odzwierciedlenie w nowej części popularnego cyklu.

Na koniec przypomnijmy, że ostatnia odsłona serii Metro, czyli Metro Exodus, zadebiutowała na rynku w lutym 2019 roku. Obecnie tytuł dostępny jest na PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One i Xbox Series X/S. Jeśli jesteście ciekawi naszej opinii na temat wspomnianej produkcji 4A Games, to zapraszamy Was do lektury: Pociąg do postapokalipsy – recenzja gry Metro Exodus.