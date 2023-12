Maximus walczący na froncie II WŚ. Szalony pomysł na powrót Russella Crowe’a w Gladiatorze 2

W Gladiatorze 2 nie powróci Russell Crowe, którego bohater zginął w pierwszej części. Jednak w pierwotnych planach na Gladiatora 2 był pomysł, aby przywrócić Maximusa i kontynuować jego historię. Ridley Scott ujawnił, że na początku filmu bohater miał zostać przeniesiony do prawdziwego świata przez portal znajdujący się na skraju oceanu.

Scenariusz napisał Nick Cave, ale to ja miałem pomysł. Wiedziałem, jak sprowadzić go z powrotem do świata żywych przez portal. Nie powiem, co to dokładnie było, bo ktoś ten pomysł ukradnie... Rozmawiałem z Nickiem co drugi dzień przez około miesiąc, kiedy pisał scenariusz. Powiedziałem mu: „Możemy go sprowadzić z powrotem w ten sposób”. Chciałem rozpocząć film w Styksie, na brzegu oceanu, i zobaczyć go, tego wojownika, wędrującego w zbroi. Maximus szukałby miejsca, do którego chce się udać. To byłaby scena otwierająca.