Kogo gra Denzel Washington w Gladiatorze 2? Bohater podobny do postaci z oryginalnego filmu

Imię bohatera pozostaje tajemnicą, ale popularny aktor wcieli się w handlarza bronią, która wzbogacił się na zaopatrywaniu rzymskiej armii w broń i zapasy. Postać Denzela Washingtona była gladiatorem, który walczył o wolność, a obecnie prowadzi własną stajnię rywalizujących na arenie wojowników.

To postać paralelna, właściciel firmy dostarczającej dla Rzymian broń, oliwę podczas podróży, wino, które piją. Nie chcieli pić wody, woleli wino. Kiedy Rzymianie podróżowali, kto dostarczał wozy, konie i sprzęt? Musieli istnieć handlarze bronią z tamtego okresu; więc oto człowiek, który już jest doświadczony w dostarczaniu broni, czy katapult. Swoje hobby prowadzi niczym stajnię wyścigową, przy czym z gladiatorami zamiast końmi. Posiada 30-40 gladiatorów. Uwielbia patrzeć, jak między sobą walczą, a on sam ewoluuje, mając w pamięci, że też się z tego wywodzi. Został schwytany w Afryce Północnej i stał się wolnym człowiekiem, ponieważ był dobrym gladiatorem. Ale ukrywa to, gdyż teraz zdaje sobie sprawę z potencjału swojej rzeczywistej mocy. Jest bogatszy niż większość senatorów, więc ma już przemyślenia i plany dotyczące możliwego pomysłu przejęcia władzy od tych dwóch szalonych książąt.