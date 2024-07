Max znowu zmieni nazwę i cenę? Warner Bros. szykuje się do wielkiej fuzji

Platforma Max zadebiutowała w Polsce 11 czerwca, ale wiele wskazuje na to, że subskrybenci nie powinni przywiązywać się do tej nazwy. Od dłuższego czasu słyszymy, że Warner Bros. Discovery pragnie doprowadzić do kolejnej fuzji, a jednym z zainteresowanych ma być Paramount Global. Obie firmy planują współpracę w celu połączenia oferty Maxa i Paramount+ w jedną platformę streamingową. Byłby to pierwszy krok do połączenia nie tylko wspomnianych serwisów, ale również korporacji.

Platforma Max połączy się z Paramount+?

Jeszcze kilka tygodni temu wydawało się, że Paramount Global połączy się ze Skydance Media, ale propozycję odrzuciła Shari Redstone, większościowa akcjonariuszka Paramountu. Celem wytwórni na najbliższe lata jest cięcie kosztów, sprzedaż niektórych swoich aktywów, a także przyśpieszenie rentowności Paramount+ poprzez ewentualne połączenie się z innym graczem na rynku platform streamingowych.