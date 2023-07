Max Payne 3 z nową modyfikacją. Coś dla fanów klasycznego wyglądu bohatera

Modyfikacja Sam Lake Mod go gry Max Payne 3 dostępna jest na NexusMods. Na wspomnianej stronie znajdziecie wszystkie niezbędne pliki, a także instrukcję instalacji moda. Na dole wiadomości udostępniamy natomiast materiał wideo, który pokazuje, jak całość prezentuje się w akcji.

Na koniec przypomnijmy, że Max Payne 3 zadebiutował na rynku w 2012 roku na komputerach osobistych oraz konsolach PlayStation 3 i Xbox 360. Trzecia odsłona serii – w przeciwieństwie do dwóch poprzednich, za które odpowiadało Remedy Entertainment – została wyprodukowana przez Rockstar Games. Jeśli natomiast jesteście ciekawi naszej opinii na temat wspomnianego tytułu, to zapraszamy Was do lektury: Max Payne 3 – recenzja.