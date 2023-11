Marvel’s Wolverine zadebiutuje nieco później? Wspomniano też o miejscu akcji

Wygląda na to, że nowa produkcja Insomniac Games jednak nie trafi na rynek w 2024 roku.

Kilka dni temu w sieci pojawił się potencjalny termin premiery Marvel’s Wolverine. Według jednego z artystów koncepcyjnych kolejna produkcja Insomniac Games ma zadebiutować na rynku już w 2024 roku. Wydaje się to jednak mało prawdopodobne, zwłaszcza w obliczu najnowszych doniesień na temat nadchodzącej gry twórców Marvel’s Spider-Man 2. Wygląda bowiem na na to, że na premierę Marvel’s Wolverine będzie trzeba jednak poczekać do 2025 roku.

Na premierę Marvel’s Wolverine będzie trzeba poczekać do 2025 roku? Kolejne plotki na temat nowej gry Insomniac Games

Daniel Richtman – informator związany z branżą filmową, a w szczególności produkcjami Marvela i DC – postanowił tym razem podzielić się informacjami na temat Marvel’s Wolverine (dzięki GamingBolt). Według wspomnianego insidera nowa gra Insomniac Games zadebiutuje na rynku w 2025 roku, co pokrywałoby się z doniesieniami Jeffa Grubba.