Marvel’s Spider-Man 2 to jedna z najlepiej sprzedających się gier 2023 roku

Wygląda na to, że najnowsza produkcja studia Insomniac Games zaliczyła naprawdę mocny start.

Christopher Dring z GamesIndustry.biz opublikował wpis na portalu społecznościowym X (wcześniej Twitter), w którym potwierdził, że Marvel’s Spider-Man 2 znalazło na pierwszym miejscu na liście najchętniej kupowanych gier pudełkowych w Wielkiej Brytanii . Dane dotyczą ubiegłego tygodnia. To jednak nie koniec dobrych wiadomości dla deweloperów z Insomniac Games.

Dring dodał również, że Marvel’s Spider-Man 2 radzi sobie na starcie nieco gorzej od God of War: Ragnarok. Zainteresowanie pudełkowymi wersjami kontynuacji przygód Człowieka-Pająka na premierę jest bowiem o 20% niższe, niż w przypadku produkcji studia Sony Santa Monica. Należy mieć jednak na uwadze, że druga część historii Kratosa i Atreusa dostępna była również na PlayStation 4.

Na koniec przypomnijmy, że Marvel’s Spider-Man 2 dostępne jest wyłącznie na konsolach PlayStation 5. Jeśli natomiast jesteście ciekawi naszej opinii na temat najnowszej produkcji studia Insomniac Games, to zapraszamy Was do lektury: Recenzja Marvel's Spider-Man 2 – pająków 2-óch.

