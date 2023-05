Marvel’s Spider-Man 2 otrzyma darmowy prequel. Fani komiksów będą zadowoleni

Marvel’s Spider-Man 2 prawdopodobnie nie zaliczy opóźnienia i zadebiutuje na rynku w planowanym terminie. Wielu graczy z pewnością czeka jednak na nowe szczegóły i fragmenty rozgrywki z kontynuacji przygód Petera Parkera. Sony oraz deweloperzy ze studia Insomniac Games przygotowali jednak inną niespodziankę. Okazuje się bowiem, że wspomniana produkcja doczeka się niebawem prequela w formie komiksu.

Marvel’s Spider-Man 2 z prequelem w formie komiksu

Już w najbliższą sobotę – 6 maja 2023 roku – odbędzie się Dzień Darmowego Komiksu (z ang. Free Comic Book Day). To właśnie z tej okazji Sony oraz deweloperzy ze studia Insomniac Games zdecydowali się ponownie połączyć siły z Marvelem, by przygotować komiksowy prequel gry Marvel’s Spider-Man 2.



Całość będzie skupiać się oczywiście na losach Petera Parkera, Milesa Moralesa oraz MJ Watson, którzy próbują znaleźć równowagę pomiędzy swoimi zobowiązaniami wobec miasta i samych siebie. W komiksowym prequelu gry Marvel’s Spider-Man 2 pojawi się także The Hood, któremu bohaterowie będą musieli stawić czoła.



Zgodnie z przekazanymi informacjami, za fabułę komiksu odpowiada Christos Gage – jeden ze scenarzystów pierwszej części Marvel’s Spider-Man – a za rysunki Ig Guara. W najbliższą sobotę fani z USA będą mogli pobrać prequel Marvel’s Spider-Man 2 za pośrednictwem strony Marvel.com lub aplikacji Marvel Unlimited. Światowa premiera ma odbyć się w późniejszym terminie.



Na koniec przypomnijmy, że Marvel’s Spider-Man 2 zmierza wyłącznie na konsole PlayStation 5. Gra ma zadebiutować na rynku jesienią 2023 roku. Dokładna data premiery nie jest jednak znana. Zgodnie z zapowiedziami kontynuacja przygód Człowieka-Pająka ma przedstawić znacznie mroczniejszą historię niż pierwsza część.