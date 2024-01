Marvel’s Spider-Man 2: modderzy pracują na wersji z wycieku i szykują grę na PC. Mogą być szybsi niż Insomniac

Ironia losu sprawia, że ta edycja może znacznie wyprzedzić premierę oficjalnej wersji nowego Spider-Mana na komputery PC, bo jak wiadomo, Sony nawet jeszcze nie ogłosiło takiego planu. Można spokojnie szacować, że legalna wersja pojawi się nawet rok po tej spreparowanej przez modderów.

Ponieważ w ręce modderów dostała się wczesna wersja gry, to maja oni liczne trudności do przezwyciężenia. Największym problemem są tekstury, ale podobno problem da się obejść bezpośrednim przeniesieniem zasobów z PlayStation 5. Jeśli ten problem zostanie przezwyciężony, przyjdzie pora na eliminowanie innych błędów. W tej chwili gra działa już w 60 klatkach na sekundę.

Marvel’s Spider-Man 2 na PC już powstaje. Pracują nad nim modderzy

Jeśli modderzy rzeczywiście zdecydują się na publikację swojej pracy, to oczywiście będzie to nielegalny twór i być może wielu najbardziej zawziętych fanów Insomniac nie zdecyduje się, żeby po niego sięgnąć. Jednak wierność deweloperowi i marce to jedna sprawa, a pokusa zagrania w Marvel’s Spider-Man 2 na PC to zupełnie inne sprawy. Czas pokarze jak to wszystko się zakończy.