Marvel’s Spider-Man 2 nie tylko z trybem Nowa Gra Plus. Znamy szczegóły patcha

Zgodnie z informacjami przekazanymi na oficjalnym blogu PlayStation wraz z nadchodzącą aktualizacją do gry Marvel’s Spider-Man 2 trafią m.in. nowe kostiumy dla Petera oraz Milesa . Dodatkowo patch wprowadzi także style strojów dla symbionta, które będzie można odblokować w trybie Nowa Gra Plus na poziomie Ultimate. Ponadto gracze będą mogli ustawić także kolory umiejętności symbionta.

Dwa tygodnie temu zapowiedziano, że aktualizacja z Nową Grą Plus do Marvel’s Spider-Man 2 zostanie udostępniona na początku marca . Wspomniany patch zbliża się wielkimi krokami, dlatego też Insomniac Games postanowiło podzielić się szczegółami na jej temat. Okazuje się, że gracze fani kontynuacji przygód Człowieka-Pająka mogą liczyć nie tylko na nowy tryb, ale również na kilka innych atrakcji.

Deweloperzy nie zapomnieli również o miłośnikach trybu fotograficznego, w którym pojawią się m.in. nowe naklejki. Po ukończeniu fabuły Marvel’s Spider-Man 2 gracze będą mogli również swobodnie zmieniać porę dnia. To jednak nie koniec atrakcji przygotowanych przez studio Insomniac Games.

Wszystkie powyższe „atrakcje” trafią do Marvel’s Spider-Man 2 już 7 marca 2024 roku w ramach bezpłatnej aktualizacji. Deweloperzy przygotowali jednak również płatną zawartość w postaci pakietu Fly N’ Fresh. Wspomniany zestaw składa się z dodatkowych strojów dla Petera i Milesa oraz dodatkowych naklejek i ramek dostępnych w trybie fotograficznym.

Wspomniany pakiet wyceniono na 4,99 dolarów. Pełen dochód ze sprzedaży w Stanach Zjednoczonych w okresie od 7 marca do 5 kwietnia 2024 roku zostanie natomiast przekazany na rzecz programu edukacyjnego Gameheads, który wspiera młodzież o niskich dochodach i młodzież kolorową chcącą rozwijać się w branży gier wideo. Insomniac Games zapewnia również, że w późniejszym terminie zestaw Fly N’ Fresh zostanie udostępniony za darmo dla wszystkich graczy.

Na koniec przypomnijmy, że Marvel’s Spider-Man 2 dostępne jest wyłącznie na konsolach PlayStation 5. Jeśli natomiast jesteście ciekawi naszej opinii na temat najnowszej produkcji studia Insomniac Games, to zapraszamy Was do lektury: Recenzja Marvel's Spider-Man 2 – pająków 2-óch.

