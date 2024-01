Marvel znalazł nowego kandydata do roli Kanga. Ten casting to strzał w dziesiątkę

Żadne szczegóły nie są na razie znane i nie wiadomo, czy Marvel prowadzi już rozmowy z aktorem, czy na razie Washington znajduje się wysoko na liście potencjalnych kandydatów do roli Kanga. Trzeba jednak przyznać, że byłby to ciekawy casting, w którym Washington musiałby się aktorsko wykazać, aby stworzyć równie ciekawą i niejednoznaczną postać, co Majors. Obecnie aktor nie pracuje nad żadnym nowym projektem, więc wizja dołączenia do superbohaterskiego uniwersum w tak dużej i ważnej roli mogłaby być dla niego kusząca.