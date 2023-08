Marvel wybrał nowych aktorów do Fantastycznej Czwórki. Są duże zaskoczenia

Na początku lipca Marvel zdecydował się nie zatrudniać Adama Drivera, Margot Robbie i Paula Mescala do głównych ról w Fantastycznej Czwórce ze względu na wysokie wymagania finansowe aktorów. Studio zwróciło się w stronę innych aktorów, z którymi rozpoczęli negocjacje. Popularny scooper Jeff Sneider z podcastu The Hot Mic ujawnił, którzy aktorzy są głównymi kandydatami do zagrania w Fantastycznej Czwórce. Nie obyło się bez zaskoczeń.

Obsada Fantastycznej Czwórki – znane nazwiska i spore niespodzianki

Według Sneidera największe szanse na zagrania Reeda Richardsa ma Matt Smith. Aktor znany jest z roli Doktora Who, a także z udziału w Rodzie smoka od HBO. W Sue Storm ma wcielić się Vanessa Kirby, którą widzowie mogą znać z Mission: Impossible - Dead Reckoning - Part One oraz Szybcy i wściekli: Hobbs i Shaw. Według najnowszych doniesień to właśnie Niewidzialna Kobieta ma stać się główną bohaterkę i to pod tę aktorkę twórcy mieli wybrać resztę obsady.

Wczytywanie ramki mediów.