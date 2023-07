Fantastyczna Czwórka straciła obsadę? Marvel oszczędza na gaży dla aktorów

Studio wciąż nie wybrało aktorów do Fantastycznej Czwórki.

Zaledwie miesiąc temu pojawiły się informacje, że Marvel wybrał obsadę do Fantastycznej Czwórki. W filmie mieli zagrać Adam Driver (Reed Richards), Margot Robbie (Sue Storm), Paul Mescal (Johnny Storm) i Daveed Diggs (Ben Grimm). Mijały jednak kolejne tygodnie, a studio wciąż nie potwierdziło tych informacji. Można było spekulować, czy Marvel ze względu na trwający strajk scenarzystów nie chce ogłaszać obsady nowego filmu, do którego prace na planie nie wiadomo kiedy się rozpoczną. Ale powód może być zupełnie inny i jak podało dwóch popularnych scooperów, studio zamierza ponownie przeprowadzić castingi do ról w Fantastycznej Czwórce.

Marvel rezygnuje z Adama Drivera i Margot Robbie w Fantastycznej Czwórce

MyTimeToShineHello i KC Walsh są zgodni, że poprzednio podawani aktorzy zostali odrzuceni przez Marvela i studio poszukuje teraz nowe gwiazdy do swojego superwidowiska. Nieoficjalnym powodem rezygnacji m.in. z Adama Drivera i Margot Robbie były zbyt wysokie gaże, jakie zażyczyliby sobie aktorzy. Jakby tego było mało, studio obsadzi w rolach Fantastycznej Czwórki aktorów, z którymi związałby się na kilka filmów. Każda kolejna produkcja z ich udziałem generowałaby coraz wyższe koszty opłacenia ich gaży, na co Marvel nie chce się zgodzić.