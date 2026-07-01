Marvel przywraca Kanga po dwóch latach. Kultowy złoczyńca niespodziewanie wraca w nowej produkcji

Jeszcze niedawno wszystko wskazywało na to, że era Kanga Zdobywcy w Marvel Cinematic Universe zakończyła się bezpowrotnie. Anulowanie Avengers: The Kang Dynasty i całkowita zmiana planów dotyczących Sagi Multiwersum sprawiły, że o postaci zrobiło się zaskakująco cicho. Teraz Marvel niespodziewanie ponownie sięga po słynnego antagonistę. Albo jednego z jego wariantów.

Rama-Tut ponownie pojawia się w świecie Marvela

Trzeci odcinek drugiego sezonu X-Men '97 przywraca Rama-Tuta – egipskiego faraona i jedną z najbardziej znanych wersji Kanga Zdobywcy. To właśnie ten wariant pojawił się wcześniej w scenie po napisach Ant-Man i Osa: Kwantomania jako jeden z liderów Rady Kangów, która miała odegrać kluczową rolę w Avengers: The Kang Dynasty. Choć X-Men '97 nie należy do filmowego MCU, Marvel wykorzystał serial, by ponownie sięgnąć po jednego z wariantów Kanga, przypominając fanom o postaci, którą wydawał się już porzucić.