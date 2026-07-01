Marvel przywraca Kanga po dwóch latach. Kultowy złoczyńca niespodziewanie wraca w nowej produkcji

Uwaga, poniższy news zawiera spoilery serialu X-Men ‘97.
Jeszcze niedawno wszystko wskazywało na to, że era Kanga Zdobywcy w Marvel Cinematic Universe zakończyła się bezpowrotnie. Anulowanie Avengers: The Kang Dynasty i całkowita zmiana planów dotyczących Sagi Multiwersum sprawiły, że o postaci zrobiło się zaskakująco cicho. Teraz Marvel niespodziewanie ponownie sięga po słynnego antagonistę. Albo jednego z jego wariantów.
Rama-Tut ponownie pojawia się w świecie Marvela
Trzeci odcinek drugiego sezonu X-Men '97 przywraca Rama-Tuta – egipskiego faraona i jedną z najbardziej znanych wersji Kanga Zdobywcy. To właśnie ten wariant pojawił się wcześniej w scenie po napisach Ant-Man i Osa: Kwantomania jako jeden z liderów Rady Kangów, która miała odegrać kluczową rolę w Avengers: The Kang Dynasty. Choć X-Men '97 nie należy do filmowego MCU, Marvel wykorzystał serial, by ponownie sięgnąć po jednego z wariantów Kanga, przypominając fanom o postaci, którą wydawał się już porzucić.
W animowanej produkcji Disney+ Rama-Tut nie jest jedynie krótkim epizodem. Serial pokazuje go jako bezwzględnego władcę starożytnego Egiptu, którego rządy prowadzą do narodzin Apocalypse'a. To wyraźne nawiązanie do komiksów, w których losy obu postaci od dawna są ze sobą powiązane.
GramTV przedstawia:
Powrót ten ma szczególne znaczenie w kontekście wydarzeń sprzed dwóch lat. Po zwolnieniu Jonathana Majorsa Marvel Studios zrezygnowało z filmu Avengers: The Kang Dynasty i całkowicie przebudowało plany dotyczące kolejnych odsłon Avengersów. W miejsce Kanga głównym antagonistą Sagi Multiwersum został Doktor Doom, którego zagra Robert Downey Jr.
Choć nic nie wskazuje na to, by Kang szybko powrócił do filmowego MCU, Marvel najwyraźniej nie zamierza całkowicie porzucić tej postaci. X-Men '97 pokazuje, że nawet po anulowaniu jednego z najważniejszych projektów studia złoczyńca wciąż może odgrywać istotną rolę w innych częściach komiksowego uniwersum. Produkcja X-Men '97 jest dostępna na Disney+, a emisja drugiego sezony potrwa do sierpnia.
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