Marvel dmucha na zimne? Scenariusz Blade’a napisany od nowa

Czy to wywraca produkcję do góry nogami? Niekoniecznie. Dość częstą procedurą jest to, że studia kupują pierwotny scenariusz i traktują go jako materiał roboczy do rozwijania i przeróbek. Trzeba też pamiętać, że niedawno zakończony strajk scenarzystów dał Marvelowi dużo czasu na aktualizację scenariusza, a nawet napisanie go od początku. Po drugie studio może teraz ostrożniej podchodzić do swoich produkcji, bo delikatnie rzecz ujmując, ich ostatnie produkcje nie były dobrze przyjmowane przez fanów.

Blade otrzyma nowy scenariusz

Biorąc pod uwagę, że nowym scenarzystą jest Nic Pizzolato, znany za sprawą Detektywa, jest bardzo ciekawe, co wymyśli. Blade może być powiewem świeżego powietrza dla obecnie oblężonego MCU.