Martwi detektywi na pełnym zwiastunie. Netflix ma serial z uniwersum DC

Martwi detektywi mają ciekawą historię. Serial powstawał z myślą o HBO Max, bo znakomicie pasował pod wizję nowego DCU, którą stworzyli James Gunn i Peter Safran. Jednak w nieznanych okolicznościach trafił do konkurencyjnego Netflixa.

W nowym serialu dwóch nastolatków odnajduje się w krainie śmierci i nie cofnie się przed niczym, by być razem – choćby to miało oznaczać ucieczkę przez złymi czarownicami, a nawet Piekłem i Śmiercią we własnej osobie. Z pomocą jasnowidzącej Crystal (Kassius Nelson) pracują nad rozwiązaniem najbardziej tajemniczych nadprzyrodzonych zagadek królestwa umarłych. – czytamy w oficjalnym opisie serialu Netflixa.