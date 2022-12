2. sezon Sandmana jednak nie powstanie przez konflikt Warner Bros z Netflixem? Neil Gaiman odpowiada

Neil Gaiman, który jest producentem i scenarzystą serialowego Sandmana, uspokoił fanów na Twitterze, że drugi sezon jest już zamówiony i żadne zakulisowe konflikty nie wpłyną na decyzję, która już zapadła. Tym samym fani nie mają w tej chwili żadnych powodów do obaw.

Sandman Sezon 2 został zamówiony przez Netflix i jest to prawdziwe. Cokolwiek dzieje się za kulisami, do jakichkolwiek kłótni i negocjacji dochodzi, nie ma to znaczenia, ponieważ już się to [zamówienie drugiego sezonu] wydarzyło.