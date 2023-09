Marka Spyro ma się dobrze? Twórcy chwalą się wynikiem!

Spyro to jeden z tych growych bohaterów, który kojarzony jest przez wszystkich. I choć dawno nie otrzymaliśmy żadnej nowej gry ze smoczym przyjacielem to możliwość poznania lub ponownego przeżycia jego przygód za sprawą Spyro Reignited Trilogy przypadła do gustu graczom. Twórcy z Toys for Bob pochwalili się wynikiem sprzedażowym gry.

Sprzedaż Spyro Reignited Trilogy na zadowalającym poziomie

Jak możemy przeczytać w poście na X (dawniej Twitter), Spyro Reignited Trilogy przekroczyło kolejny znaczący kamień milowy, gdyż gra trafiła już do ponad 10 milionów odbiorców na całym świecie. Z pewnością jest to wynik warty odnotowania i miejmy nadzieję, że w pozytywny sposób wpłynie na samą markę. Przypomnijmy, że już w styczniu mówiło się o tym, że Spyro może otrzymać nową grę, co miało być powiązane z obchodami 25. urodzin.



Na koniec przypomnijmy, że ostatnia odsłona serii Spyro, czyli The Legend of Spyro: Dawn of the Dragon, zadebiutowała na rynku w 2008 roku. W listopadzie 2018 roku do sprzedaży trafiło omawiane Spyro Reignited Trilogy, czyli specjalny zestaw zawierający odświeżone wersje pierwszych trzech części przygód sympatycznego smoka.

