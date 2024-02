Łapać złodzieja! - recenzja gry Mario vs. Donkey Kong

Dopiero co Nintendo zabrało mnie w nostalgiczną podróż do czasów DS za sprawą remake’a Another Code , a już mogę się cofnąć do jeszcze wcześniejszej generacji konsol. Mario vs. Donkey Kong był bowiem tytułem na wyłączność dla GameBoy Advance. Nie mam pojęcia, kiedy minęły te dwie dekady (sic!) od premiery, ale oto znowu wcielam się w postać Mario - właściciela fabryki zabawek, który rusza tropem nikczemnego Donkey Konga.

Nasz ulubiony małpiszon zamienił się bowiem z fana nakręcanych zabawek Mini-Mario w pospolitego złodzieja. No, może nie takiego pospolitego, bo w końcu który rabuś włamuje się do fabryki zabawek i kradnie calutki towar? Zadaniem Mario (i gracza) jest oczywiście wyruszenie w ślad za włochatym pożeraczem bananów i odzyskanie nakręcanych ludzików o aparycji znajomego wąsacza.

Pozory mylą

Mario vs. Donkey Kong na pierwszy rzut oka przypomina klasyczną platformówkę 2D, których obaj bohaterowie mają w swoim CV całe mnóstwo. Ale pozory mylą, gdyż tym razem mamy do czynienia z połączeniem zręcznościówki z grą logiczną. Każdy etap (w sumie jest ich ponad 130) to oddzielny zbiór zagadek do rozwiązania z rosnącym poziomem skomplikowania. Początek jest prosty: skaczesz na niebieski przycisk, znikają niebieskie klocki zagradzające drogę. Widzisz czerwoną ścianę, musisz poszukać dojścia do przełącznika w danym kolorze itd. Ale to tylko rozgrzewka, gdyż z każdą kolejną planszą i z każdym kolejnym światem robi się coraz trudniej i ciekawiej. Dochodzą nowe elementy, przeszkody, przeciwnicy. Mario musi wykorzystywać wszystkie swoje sztuczki jak podwójny skok czy chodzenie na rękach, by dotrzeć do pożądanego fragmentu na planszy. Krótko mówiąc: nie ma lekko. Szczególnie, jeśli chcemy wycisnąć z każdego wyzwania wszystkie soki, zebrać, co się da i to w jak najkrótszym czasie.

Mario vs. Donkey Kong w wersji na Nintendo Switch oferuje dwa warianty rozgrywki: normal i casual. Ten drugi posiada szereg ułatwień, takich jak rozstawione w różnych miejscach punkty kontrolne, zwiększoną odporność (na normalu Mario ginie po jednym “złym dotyku”), a także brak limitu czasowego. Wszystko to jest fajnym rozwiązaniem dla młodszych graczy. Osoby szukające prawdziwego wyzwania powinny od razu wybrać normal i nie zrażać się łatwymi początkami.

Etapy w Mario vs. Donkey Kong są podzielone na trzy główne rodzaje. Pierwszy to pokonywanie przeszkód i szukanie drogi do wyjścia. Drugi przypomina nieco Lemmings, gdyż jako Mario musimy utorować drogę nakręcanym Mini-Mario, by dotarły bezpiecznie do skrzyni na zabawki. W grze z Donkey Kong w tytule nie mogło też zabraknąć samego króla dżungli, który tutaj pełni rolę bossa. Etapy z jego udziałem to świetne nawiązanie do arcade’owych prapoczątków Donkey Konga, który na szczycie wielopoziomowej konstrukcji więził ukochaną Mario, znanego początkowo jako Jumpman.