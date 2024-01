Margot Robbie nie chce być już Barbie, ale Harley Quinn także nie

Jakiś czas temu pisaliśmy, że Margot Robbie nie chciałaby ponownie wcielić się w Barbie , ponieważ jej zdaniem film jest zamkniętą opowieścią i nie wyobraża sobie powrotu do roli . Pozostaje otwarte pytanie, czy wytwórnia zechce realizować takie widowisko, czy może postawi tym razem na Kena. Jednak nie to jest teraz najważniejsze.

Każdy fan DCU ma wyrobione zdanie na zmiany w nim zachodzące i z pewnością dopinguje też określonym superbohaterom. Mimo, że to uniwersum ma swoje wzloty i upadki, to chyba panuje zgoda, że Margot Robbie jako Harley Quinn to jedna z najlepszych rzeczy jakie się mu przytrafiły. Faktem jest, że pierwsza Liga samobójców nie była wielkim popisem, ale od tego aktorka nabrała tempa i rozmachu w kreowaniu tej postaci w kolejnych filmach.

Margot Robbie nie chce już być Harley Quinn

Teraz dowiadujemy się, że Margot Robbie nie chce związać się z tą postacią na dłużej i chętnie przekaże tę rolę innej aktorce, bo marzy o tym, żeby Harley Quinn została otoczona kultem, jak wiele męskich postaci.