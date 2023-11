Margot Robbie już nie chce być Barbie: nie potrafię sobie wyobrazić, co mogłoby być dalej

Barbie to fenomen tego roku, film który zarobił astronomiczne pieniądze, o którym mówili dosłownie wszyscy. Jednak raczej nie ma co liczyć na kontynuację.

Barbie to film, który wstrząsnął całym światem, o którym mówili i pisali niemal wszyscy. Wydawało się więc, a nawet były już takie spekulacje, że kontynuacja jest jedynie kwestią czasu. Okazuje się jednak, że gwiazda tej produkcji, Margot Robbie nie ma zamiaru wracać do roli słynnej lalki, a nawet uznała, że to nie miałoby sensu.