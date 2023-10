Mapa GTA 6 powinna być mniejsza i pełna atrakcji – uważa jeden z byłych twórców

Gowland przyznał, że osobiście chciałby, by nowa GTA 6 oferowało mniejszą, ale bardziej wypełnioną zawartością mapę. Były deweloper Rockstar Games uważa, że dzięki takiemu rozwiązaniu eksploracja i same lokacje zapadałyby graczom bardziej w pamięć, za co on sam pokochał wcześniejsze odsłony serii Grand Theft Auto.