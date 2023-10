GTA 6 nie trafi na rynek w 2024 roku? Deweloperzy z Rockstara chcą dłużej pracować nad grą

Z tego powodu zapowiedź gry może opóźnić się do przyszłego roku.

Wielu informatorów twierdzi, że Rockstar Games oficjalnie zapowie Grand Theft Auto 6 jeszcze w tym roku. Studio ma więc jeszcze dwa miesiące, aby pokazać swoją nową grę całemu światu. Jednak zdaniem insidera LegacyKillaHD szanse na to są niewielkie. Jak przyznał na GTAForums deweloperzy nie chcą ujawniać GTA 6 w tym roku, ze względu na wciąż sporo prac przy grze.

Premiera GTA 6 zostanie opóźniona?

Informator stwierdził, że w Rockstar Games nie ma zgody, co do ogłoszenia GTA 6. Jego zdaniem są deweloperzy, którzy chcieliby zapowiedzi gry jeszcze w tym roku, ale inni są temu przeciwni. Studio ma jednak odczuwać presję związaną ze zbliżającym się oknem premiery, które zostało wyznaczone na przyszły rok fiskalny, a więc ma zadebiutować do końca marca 2025 roku.