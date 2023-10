GTA 6 na PC miało zaliczyć opóźnienie. Gra pojawiła się tymczasem na Metacritic

Według ostatnich doniesień GTA 6 ma otrzymać fabularne dodatki. Inne źródła donoszą natomiast, że nowa odsłona GTA zaoferuje liczne ulepszenia w fizyce i systemie symulacji świata. W sieci pojawiły się natomiast kolejne informacje na temat nadchodzącej produkcji studia Rockstar Games. Zdaniem jednego z popularnych insiderów GTA 6 nie zadebiutuje jednocześnie na PC i konsolach PlayStation 5 i Xbox Series X/S. Fani mają natomiast nadzieję na rychłą zapowiedź wspomnianego tytułu.

GTA 6 w pierwszej kolejności ma trafić na PlayStation 5 i Xbox Series X/S. Wersja na PC potrzebuje więcej czasu

O terminie premiery pecetowej wersji GTA 6 wspomniał „Tez2”, który powinien być świetnie znany wszystkim miłośnikom gier Rockstar Games. Insider miał usłyszeć od „różnych źródeł”, że wydanie na komputery osobiste potrzebuje więcej czasu. Informator dodaje, że deweloperzy chcą uniknąć błędów, które popełniono przy Star Wars Jedi: Ocalały czy The Last of Us Part 1.