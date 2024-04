Manor Lords z kolejnym sukcesem. Polski RTS cieszy się dużym zainteresowaniem

Nie uwierzycie, ile osób dodało rodzimą produkcję do swojej listy życzeń na Steam.

Jakiś czas temu recenzenci podzielili się swoimi pierwszymi wrażeniami z Manor Lords. Polska strategia spotkała się z pozytywnym odbiorem, a już niedługo – zgodnie z zapowiedziami – wspomniany tytuł trafi w ręce użytkowników komputerów osobistych. Na kilka dni przed premierą we wczesnym dostępie rodzima produkcja odniosła jednak kolejny sukces.

Firma Hooded Horse – wydawca – poinformowała bowiem, że Manor Lords dodało do swojej listy życzeń ponad 3 miliony graczy na Steam. Nadchodząca produkcja Slavic Magic cały czas jest najbardziej wyczekiwaną grą na platformie Valve. Polska strategia we wspomnianym zestawieniu wyprzedza m.in. takie tytuły jak Hades 2, Black Myth: Wukong, Frostpunk 2 czy STALKER 2: Heart of Chornobyl.