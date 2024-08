Mało Wam darmowych gier na PC? Steam rozdaje kolejny prezent

W czwartek doszło do prawdziwego wysypu darmówek. Aż dwie gry zaoferował Steam, a o jednej z nich wspominaliśmy już wcześniej. Na platformie Valve można odebrać jeszcze jedną grę, tym razem mowa o Weapon of Choice DX. Produkcja studia Mommy's Best Games zadebiutowała na rynku 23 września 2015 roku. Tytuł został wyceniony na Steam na 27,50 zł. Oferta ważna jest aż przez miesiąc.

Świat zostaje przejęty przez istoty spoza gwiazd, które potrafią łączyć geny! Wszędzie pojawiają się nowe, ohydne stworzenia i zadaniem agentów Solus jest zdobycie unikalnej broni i rozłupanie kilku obrzydliwych czaszek obcych! Wysoka rozdzielczość i starannie narysowany grafika tchną życie i oryginalność w ten dziwaczny świat. Dynamicznie rozgałęziające się poziomy są powiązane intrygującą historią z wieloma zakończeniami, co daje graczowi mnóstwo możliwości powtarzania rozgrywki i szans na opanowanie wybranej przez każdego agenta broni.

Jeszcze jedna darmowa gra PC na Steam

Jeżeli jesteście zainteresowani odebraniem Weapon of Choice DX za darmo, to udajcie się pod ten adres i kliknijcie w „Dodaj do konta”. Gra automatycznie doda się do Waszej biblioteki na Steam. Promocja trwa do 22 września do godziny 21:00, więc tym razem nie musicie śpieszyć się z odbiorem prezentu.